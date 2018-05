OMNICANALITÀ

Netcomm Forum: due giorni di full immersion sull'evoluzione digitale

Sono 12mila i protagonisti dell'innovazione digitale che transiteranno domani, 30 maggio, e dopodomani negli spazi del MiCo di Milano, in occasione del Netcomm Forum, evento di networking professionale e formazione organizzato dal consorzio Netcomm, con al centro il mondo dell'e-commerce.

Giunta alla 13esima edizione, già prima di partire la manifestazione ha raggiunto un ottimo traguardo, con un incremento di presenze del 40% rispetto allo scorso anno.

Oltre alle sessioni plenarie, sono previsti un'ottantina di momenti di approfondimento dedicati alle tematiche dell'e-commerce, dell'internazionalizzazione, dell'export, delle start-up, del digital retail e altro, insieme alle case history più interessanti legate alla rivoluzione 4.0.

Domani, 30 maggio, le sessioni plenarie alla Sala Silver sono dedicate a E-commerce e Next Retail (dalle 9 alle 11, con Roberto Liscia, presidente di Netcomm e membro dell'Executive Board di Ecommerce Europe, nel ruolo di moderatore) e all'Innovazione come motore per il successo: un appuntamento fissato nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, condotto da Andrea Cabrini, managing editor di ClassCnbc.

Il 31 maggio, dalle 9 alle 11 sempre in Sala Silver, si parla dell'Era del next retail e del consumatore unico, analizzando i canali di relazione con la clientela e le loro trasformazioni, il ruolo sempre più attivo del consumatore e le tecnologie come acceleratori del cambiamento. A tirare le fila degli interventi il nostro direttore e ceo Marc Sondermann.

Sono solo alcuni highlight di un calendario molto più ampio, consultabile su netcommforum.it.