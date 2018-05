Concorsi

Istituto Marangoni: è Tianyi Li la vincitrice del contest I’M Alumni Collections ®evolution

Grazie al suo stile glamour e all'avanguardia la stilista anglo-cinese Tianyi Li, 26 anni, ha conquistato il favore unanime della giuria, alla seconda edizione del progetto di mentoring di Istituto Marangoni I’M Alumni Collections ®evolution 2018. Un passaporto per realizzare una propria collezione e presentarla con una sfilata nel calendario ufficiale della Camera della Moda.

A decretare il successo di Tianyi Li, tra i 20 alumni internazionali che hanno sottoposto la loro candidatura, sono stati l’originalità della collezione Spring-Summer 19, e più in generale, la sua firma creativa all’avanguardia e le competenze tecniche che emergono dal suo nutrito curriculum.

Questi i fattori che hanno colpito la giuria, composta da Roberto Riccio, ceo dell'Istituto Marangoni, Giulia Pirovano, Istituto Marangoni chief alumni, industry liaison and career advice officer, Malcolm McInnes, Istituto Marangoni group director of education e da professionisti del mondo del fashion, quali Riccardo Grassi, founder and owner di Riccardo Grassi Showroom, Massimiliano De Marianis, senior buyer LuisaViaRoma, Filippo Ceroni, ceo di Grazia Bagnaresi e Jacopo Ceroni, artistic director Grazia Bagnaresi.

Nella valutazione della giuria hanno avuto un peso importante le esperienze precedenti di Tianyi Li, che dopo aver concluso il master in Fashion Design Womenswear presso Istituto Marangoni nel 2016, è divenuta design assistant da Éthologie e successivamente da Ellis Bridals, dopo aver lavorato anche in altre maison, come Jasper Garvida, Gareth Pugh e Alexander McQueen.

Grazie al progetto I’M Alumni Collections ®evolution, Istituto Marangoni fornirà a Tianyi Li supporto tecnico, logistico e di know-how, oltre alla copertura di tutte le spese necessarie per la fornitura dei tessuti, la realizzazione della collezione Spring-Summer 2019 e la produzione del fashion show.

Nato lo scorso anno, il progetto di mentoring di Istituto Marangoni è volto alla promozione del talento e della creatività dei migliori alumni, supportandoli nel lancio e nella realizzazione del proprio brand. All'iniziativa, insieme a Marangoni, collaborano aziende partnerche credono nel progetto,offrendo un prezioso contributo.

Dopo la sfilata, a partire da settembre, la collezione di Tianyi Li sarà promossa in occasione di eventi internazionali di rilievo e sarà disponibile sul sito di e-commerce luisaviaroma.com, partner dell’iniziativa.