CHILDRENSWEAR

Gruppo Casillo: al via una collaborazione con Stefano Cavalleri

Stefano Cavalleri (nella foto), nome noto nell'abbigliamento infantile, ha avviato una collaborazione con il Gruppo Casillo, basata su un concetto innovativo di abito da cerimonia per bambino, che rientra in un più ampio progetto strategico dell'azienda campana. Il debutto durante il prossimo Pitti Bimbo.

Il designer ha creato per Gaialuna quella che non è una semplice capsule collection, ma la dimostrazione dell'impegno del gruppo - che recentemente ha anche acquisito la licenza under 14 di Custo Barcelona - a consolidare la propria posizione nel panorama del childrenswear di alto livello.

«Da molti anni vesto e faccio sognare le bambine di tutto il mondo - ha commentato Cavalleri - a cui ho deciso di regalare ancora grazia e bellezza con questa speciale edizione, che vede protagonista il mio concetto di moda, coniugato con la capacità partenopea di Gaialuna di realizzare capi sartoriali di alta qualità».

La collezione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa il 21 giugno, durante Pitti Bimbo 87. Per l'occasione verranno mostrate le fotografie della campagna, insieme a un videoclip che racconta la storia di questa intesa.