L'Autre Chose accelera nel digitale con Farfetch e LuisaViaRoma

L'Autre Chose, azienda fondata nel 1959 e attiva nella creazione, produzione e commercializzazione di calzature, abbigliamento e accessori donna, si allea con Farfetch e LuisaViaRoma per crescere nel mercato online.

In particolare, la collaborazione con Farfetch prevede la messa in vendita della nuova collezione L’Autre Chose sul markekplace inglese (presente in oltre 150 Paesi al mondo) a partire dai prossimi giorni.

La partnership con LuisaViaRoma, al via da oggi (9 maggio), si articola invece in una speciale installazione curata dal digital artist newyorkese Frank J Guzzone (ospitata all’interno delle vetrine della boutique di Firenze), una capsule collection esclusiva e dell’inserimento di una selezione dei principali modelli presso lo store fisico e online di Lvr.

I due accordi si inseriscono nella strategia di crescita intrapresa dall’azienda, al fine di incrementare ulteriormente la propria distribuzione e le vendite sull'online, un canale in significativa ascesa: i dati al 30 marzo 2018 mostrano una crescita del 18% dell’e-commerce diretto rispetto all'anno precedente e un fatturato complessivo da canali digitali (diretto e tramite piattaforme di terzi) pari all’11% del volume di affari totale (14 milioni di euro).

L’Autre Chose è un brand di L’Autre Chose S.p.A. - società controllata all’84% da Sator Private Equity Fund - ed è distribuito in una rete di negozi multimarca italiani e department store internazionali. Gestisce inoltre cinque boutique e quattro outlet in Italia e all’estero.