Aperture

Il format di Coin Excelsior approda a CityLife

Il department store contemporary Coin Excelsior apre oggi 28 marzo, nello shopping district di CityLife, un punto vendita di 1.600 metri quadri dedicato a una selezione di marchi italiani di abbigliamento, bellezza e home decoration. Uno spazio in cui l'insegna presenta il suo punto di vista sulla moda e sul lifestyle, con un'attenzione speciale alla shopping experience.

Oltre ai principali brand di skincare e make up e alle fragranze più iconiche della profumeria, l'area bellezza pone un'enfasi speciale sull'esperienza di acquisto. Il marchio americano Bumble & Bumble offre un servizio rapido di styling up-to-date per proporre gli ultimi trend delle passerelle newyorkesi, Aveda presenta il suo grooming e barber shop con trattamenti express, Mac offre sessioni di make up e consulenze d’immagine, Glamglow propone le sue maschere viso e Dermalogica esordisce in Italia con lo skin bar e la beauty room, fornendo una consulenza estetica, grazie al nuovo metodo Skin Mapping.

Lo spazio abbigliamento si caratterizza per l'attento mix di marchi italiani e internazionali dedidati a una clientela attenta alle tendenze. Nel contemporary donna ci sono Theory, MCQ, l'activewear No Ka’Oi, Opening Ceremony, Yucca e Momonì; la sfera più traditionale è rappresentata da Weekend Max Mara e Elena Mirò.

La scelta per le borse spazia da Marc Jacobs a Nico Giani, Karl Lagerfield e Ballantyne; le scarpe sono firmate Sebastian, L'Autre Chose, Paloma Barceló e Bruno Magli sul fronte glamour, mentre sul versante urban spiccano Adidas, Puma, Vans, Nike e Converse.

Nel menswear la selezione contemporary vede in primo piano Bevilacqua, Closed e The Editor, il formale Drumohr, Hugo Boss e Tonello e l'outdoor Napapijri, North Sails, Levi's e Timberland.

Lo spazio dedicato alla home decoration presenta una selezione di articoli di Coincasa con un potenziamento del dialogo tra lo shopping online e offline: sarà infatti possibile acquistare sul sito di e-commerce i prodotti che si possono ritirare in negozio o nella propria abitazione.

Nel mondo della casa sono stati inoltre aggiunti il marchio Edg dedicato al gardening e alle profumazioni e l'offerta di Cargo Etc., con le tante idee per creare in cucina.

Sotto l'insegna Coin Excelsior il brand Coin - che identifica 40 negozi diretti e 100 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero - include anche il department store di Roma, in via Cola di Rienzo, e quello di Venezia vicino a Rialto. Quest'ultimo è al centro della battaglia tra la Coin srl e la società Drizzly di Paola Coin, che chiede un aumento della locazione del 500%. All'orizzonte si profila la chiusura del department store. L'ultima speranza è nella decisione del Tribunale, che dopo il recente incontro del 20 marzo ha rimandato l'udienza a nuova data.