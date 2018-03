negli Usa

Ferragni-Fedez: «Our Leoncino was born!»

Dopo ore di "silenzio social", Chiara Ferragni e Fedez (all'anagrafe Federico Leonardo Lucia) hanno postato su Instagram la prima foto che li ritrae con il figlio. Leone Lucia è venuto al mondo nella notte fra il 19 e 20 marzo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles: «Our Leoncino was born!» scrivono i neo-genitori. Ed è subito pioggia di like.

Che fosse questione di poco si era capito dallo strano silenzio della coppia mediatica per antonomasia, che fino a ora aveva tenuto un'attiva cronaca social della gravidanza con la condivisione di scatti con il pancione, ecografie, emozioni, preparativi, preoccupazioni per i problemi alla placenta diagnosticati nell'ultimo periodo.

Leone Lucia è arrivato con parto programmato quasi tre settimane in anticipo sul previsto (il termine era il 9 aprile) nella stessa clinica scelta da Beyoncé, accolto dai quattro nonni, arrivati appositamente dall'Italia, e dagli amici più stretti della coppia, trasferitasi a Los Angeles già negli ultimi mesi.

La fashion influencer e il rapper, insieme dal 2016, avevano reso pubblica la gravidanza a partire dal quinto mese, nell'ottobre 2017, con l'annuncio di Fedez: «Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in tre!», aveva postato.

«Sono incinta di cinque mesi e non vedo l'ora di incontrare Baby Raviolo. Life is beautiful», aveva aggiunto lei, quasi 12 milioni di follower su Instagram e caso di studio ad Harvard.

Ora la curiosità generale si concentrerà sul prossimo evento (naturalmente social): la data e il luogo del matrimonio. I ben informati dicono che la scelta cadrà su Cremona, ma non è detto invece la cerimonia si celebri in Sicilia, a Noto, come dicono le ultime indiscrezioni.

Di certo si sa solo il periodo: «Sarà quest'anno, in estate». E si preannuncia come l'evento più mediatico del 2018.